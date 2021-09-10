مشهد مهيب.. آلاف المصريين يشيعون محمود العربي شهبندر التجار

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شيّع آلاف المصريين رجل الأعمال محمود العربي، الذي انتقل إلى جوار ربه يوم أمس، عن عمر يناهز 89 عامًا، بعد رحلة طويلة من العطاء والعمل الخيري.

وداعا "شهبندر التجار.. الالاف فى انتظار صلاة الجنازة على جثمان الراحل #محمود_العربي pic.twitter.com/zkAZvEKiGn — اليوم السابع (@youm7) September 10, 2021

واصطفّ الأهالي على جانبي الطريق انتظارًا لوصول جثمان الفقيد الراحل لأداء صلاة الميت عليه بعد صلاة الجمعة في مسقط رأسه بمدينة أشمون في محافظة المنوفية شمال مصر.

ونشر موقع اليوم السابع صورًا للأهالي وهم ينتظرون الصلاة على الفقيد الراحل والمشاركة في تشييعه.

رحلة محمود العربي

وُلد العربي عام 1932م في أسرة ريفية فقيرة بقرية أبو رقبة بمركز “أشمون” في محافظة المنوفية، وتوفي والده وهو في سن صغيرة، انتقل بعدها إلى القاهرة، ليعمل بائعًا في محل صغير لبيع الأدوات المكتبية، ليواصل رحلة كفاح بعدها، ويؤسس واحدة من أكبر الكيانات العاملة في ملف الصناعة والتجارة بمصر.

مسيرة من العمل الخيري

والمعروف أن محمود العربي هو رجل أعمال عصامي بدأ حياته من الصفر بشركة كان يعمل فيها موظف واحد وخلال سنوات تضاعفت أعماله وأصبح يمتلك مجموعة مصانع بها أكثر من 25 ألف موظف في جميع محافظات مصر.

تمكّن محمود العربي خلال مسيرة عمله من توطيد صناعة الأجهزة الكهربائية في مصر من خلال شركة توشيبا العربي التي يمتلكها والتي تمكنت من عقد شراكات كبيرة مع كبرى الشركات اليابانية في مجال التكييف والأجهزة الإلكترونية والمنزلية.

مسيرة محمود العربي مرتبطة بالعمل الخيري والعطاء المتواصل ويذكر الكثير من المقربين منه أنه كان دائمًا ما يقدم يد العون والمساعدة لكل محتاج ويوفر فرص العمل لكل من يطلبها.

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