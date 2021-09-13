مشهد يخطف القلوب.. صاعقة رعدية تضرب جبل شدا في المخواة

المواطن - الباحة

وثق مقطع فيديو، متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات تحبس الأنفاس لضرب صاعقة رعدية لجبل شدا في محافظة المخواة بمنطقة الباحة.

وأظهر الفيديو، الذي نشره حساب “طقس العرب”، لحظة ضرب الصاعقة لقمة الجبل لتتفرع في السماء في مشهد يخطف القلوب.

صاعقة عجيبه😳

يقال انها على جبل شدا في محافظة المخواه pic.twitter.com/TAy8oqbSdX — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) September 13, 2021

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدن بمدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

سحب رعدية

كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية ( الربع الخالي )، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة كذلك على سواحل البحر الأحمر.

حالة البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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