مصرع قيادي حوثي بارز في اشتباكات غرب اليمن

المواطن - متابعة

لقي القيادي الحوثي البارز المدعو أبو الكرار النهاري، مصرعه، الأحد، برصاص القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، خلال اشتباكات جنوب محافظة الحديدة.

وأوضح إعلام القوات المشتركة أن القيادي الحوثي البارز النهاري، لقي مصرعه في اشتباكات حسمتها القوات المشتركة عند تصديها لهجوم شنته ميليشيا الحوثي، الأحد، على منطقتي الفازة والجبلية بمديرية التحيتا.

معارك غرب اليمن

ولقي النهاري مصرعه ومعه مجموعة من العناصر الحوثية التي حاولت الهجوم على مواقع القوات المشتركة في الفازة والجبلية.

ويعد القيادي الصريع النهاري من أبرز القيادات في صفوف الميليشيا الحوثية فيما تسمى بقوات الاحتياط والتدخل السريع.

هذا وشهدت جبهة الجبلية في الساحل الغربي اليمني، الأحد، اشتباكات لليوم الثاني على التوالي جراء خروقات متصاعدة للميليشيا الحوثية.

اشتباكات مع عناصر الحوثي

وأفاد إعلام القوات المشتركة أن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات للميليشيا التابعة لإيران مع وصول تعزيزات لها من جهة زبيد وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح.

وأكد أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة لتأمين حياة المواطنين في منطقتي الجبلية والفازة بمديرية التحيتا خاضت اشتباكات مع الميليشيات الحوثية بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة استمرت زهاء ساعتين وانتهت كسابقاتها بدروس قاسية للميليشيات.

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