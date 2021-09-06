مصر تطارد دلتا بـ التحليل الفوري

المواطن - متابعة

عممت الحكومة المصرية إجراء تحليل طبي يُعرف باسم “ID now” للكشف عن الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد للقادمين من الخارج، في حال اشتباه سلطات الحجر الصحي في المطارات ومنافذ الدخول البرية أو البحرية في إصاباتهم.

وقال مصدر في قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان المصرية: إنه يتم إتاحة إجراء تحاليل “ID now” في المطارات، إذا لم يحصل الوافد من الخارج على جرعتي اللقاح، أو لم يتم عمل تحليل بسلبية الإصابة قبل 72 ساعة من الوصول، أو حال الاشتباه، بحسب “سكاي نيوز”.

تحليل ID now:

وأضاف المصدر الحكومي، أن تحليل الـ”ID now”، أثبت كفاءة في الكشف عن الحالات المصابة بكورونا لدى استخدامه في المطارات، خصوصًا الدول التي ظهرت بها متحورات للفيروس، مما دفع مصر لاعتماده في المستشفيات الحكومية كدليل مؤكد للإصابة بكورونا.

ويشدد على أن نتيجة التحاليل بتقنية “ID now” تظهر- للحالات الإيجابية- خلال فترة من 4 إلى 5 دقائق، فيما تُظهر سلبية الإصابة بشكل دقيق خلال 12 أو 15 دقيقة، وهي أشبه بمعدلات زمنية “سحرية” بالنسبة لسرعة الحصول على النتيجة.

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