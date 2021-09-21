مطعم أمريكي يجبر رئيس البرازيل على تناول وجبته في الشارع بسبب اللقاح !

المواطن- متابعة

رفض مطعم في نيويورك السماح لرئيس البرازيل، جايير بولسونارو، بالدخول وتناول وجبة طعام داخله.

مشاركة رئيس البرازيل في فعاليات الأمم المتحدة

وكان الرئيس البرازيلي قد وصل إلى نيويورك للمشاركة في فعاليات الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وخلال تواجده هناك قصد أحد المطاعم برفقة من كان معه، إلا أنه تفاجأ بمنعه من الدخول من قبل القائمين وذلك لعدم تلقيه لقاحًا ضد كورونا، ليضطر لتناول الطعام في الشارع.

وبحسب وكالة رويترز، فإنه في الوقت الذي يحظر فيه دخول المطاعم بدون شهادة تطعيم، يسمح بالحركة ضمن مبنى هيئة الأمم المتحدة دون الحصول عليه.

وفي وقت سابق، حثّ عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو قادة العالم القادمين على أن يتم تطعيمهم قبل زيارة المدينة، وأدلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتصريح نفسه.

ويُذكر أن الدورة السادسة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة اُفتتحت في 14 سبتمبر، وسيعقد الأسبوع رفيع المستوى، وهو الحدث الرئيسي للدورة، في الفترة من 21 إلى 27 سبتمبر.

فيروس كورونا في البرازيل والولايات المتحدة

ويُذكر أن عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة وصل إلى 43,108,494 حالة، وتوفي 694,653 شخصًا بينما تعافى 32,675,987 شخصًا، لتكون بذلك الدولة الأولى عالميًا في معدل الإصابات.

وفي البرازيل، أُصيب 21,247,667 شخصًا وتوفي 591,034 شخصًا بينما تعافى 32,675,987 شخصًا، لتكون بذلك الدولة الثالثة عالميًا في معدل الإصابات.

وعلى الصعيد العالمي، أُصيب شخصًا 229,955,364 وتوفي 4,716,135 شخصًا، بينما تعافى 206,642,585 شخصًا.

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