أوضح المستشار القانوني محمد العزي، معايير تحديد نفقة المتعة، موضحًا أن وزارة العدل نفذت خطوات جبارة في هذا الصدد عن طريق سن مجموعة من الأنظمة التي يُنظر لها من خارج المملكة بنظرات الإعجاب لأنها تسبق الجميع بسنوات ضوئية.

المستشار القانوني "محمد العزي" يوضح معايير تحديد "نفقة المتعة" التي تقرها المحكمة على الرجل#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/YQ9oasl69F — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 25, 2021

نفقة المتعة:

ولفت العزي، خلال حواره إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، إلى أنه توجد حاسبة تابعة لوزارة العدل تدخل عليها المرأة تضع راتب زوجها وعدد الأبناء ويطلع لها المبلغ تقريبًا؛ لأن الأصل في النفقة هو أن تكون من دخل الرجل وما يملكه، وهو ما تحكم بناء عليه المحكمة.

مرحل فلترة:

وتابع أن القضية تمر بمراحل للفلترة؛ حيث تُعرض في البداية أمام لجنة من الخبراء الذين يحاولون التوفيق بين المرأة والرجل، لكن في حال اختلافهما يتم رفع الأمر إلى القاضي.