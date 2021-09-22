افتتح رئيس وكالة الأنباء السعودية الدكتور فهد بن حسن آل عقران، اليوم، معرض “واس” للصور الفوتوغرافية الذي يقام بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني 91 في مقر واجهة الرياض.

ويتضمن المعرض الذي خصصت له شركة (كادن) للتطوير العقاري مساحة بارزة في الواجهة عدداً من الصور الفوتوغرافية تتحدث عن النهضة والتطور الحضاري للمملكة.

وتهدف “واس” من إقامة هذا المعرض إلى الوصول لمختلف شرائح المجتمع وإطلاعهم عبر نافذة بصرية إبداعية على تاريخ ملوك المملكة على مر العهود وما شهدته بلادنا من تطور ونماء في مختلف المجالات حتى هذا العهد الميمون.

وشهد المعرض الذي رعته شركة (على كيفك) إحدى شركات تجارة بيع التجزئة بالمملكة، في يومه الأول حضورًا لافتًا من زوار الواجهة من مختلف الأعمار الذين عبروا عن اعتزازهم وفخرهم بما شاهدوه من صور معبرة عن الإرث التاريخي والحضاري الذي تزخر به المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود مرورًا بأبنائه الملوك البررة – رحمهم الله – حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – .