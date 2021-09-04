مفاجأة مدوية حول مصير حمدالله قبل خروجه عن صمته

المواطن - محمد سمعه

أثار سعد آل مغني، عضو مجلس إدارة نادي النصر السابق، الجدل بشأن عرض كان قُدم للمغربي عبدالرزاق حمدالله لمغادرة النصر والانتقال لأحد الأندية الإماراتية.

وكان اللاعب المغربي خرج عبر حسابه في “تويتر” قبل 14 يومًا من الآن وأكد على بقائه مع النصر، مضيفًا أن كل ما قيل حول رحيله عن العالمي مجرد شائعات وأكاذيب.

بماذا رد حمدالله ؟

وكتب النجم المغربي مجموعة من التغريدات عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ”سلام عليكم جماهير النصر الحقيقيين، نظرًا لكثرة الكذب والافتراء من الصحفيين والإعلاميين السيئين، فأنا سأوضح لكم بعض النقاط”.

يذكر أن قيمة الشرط الجزائي في عقد عبدالرزاق حمدالله مع النصر تصل إلى 20 مليون يورو، أي 90 مليون ريال سعودي.

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