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مفاجأة مدوية حول مصير حمدالله قبل خروجه عن صمته
عرض إماراتي جاء للاعب المغربي لمغادرة العالمي

مفاجأة مدوية حول مصير حمدالله قبل خروجه عن صمته

2021/09/04
الساعة 11:31 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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مفاجأة مدوية حول مصير حمدالله قبل خروجه عن صمته عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر
المواطن - محمد سمعه

أثار سعد آل مغني، عضو مجلس إدارة نادي النصر السابق، الجدل بشأن عرض كان قُدم للمغربي عبدالرزاق حمدالله لمغادرة النصر والانتقال لأحد الأندية الإماراتية.

وكان اللاعب المغربي خرج عبر حسابه في “تويتر” قبل 14 يومًا من الآن وأكد على بقائه مع النصر، مضيفًا أن كل ما قيل حول رحيله عن العالمي مجرد شائعات وأكاذيب.

بماذا رد حمدالله ؟

وكتب النجم المغربي مجموعة من التغريدات عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ”سلام عليكم جماهير النصر الحقيقيين، نظرًا لكثرة الكذب والافتراء من الصحفيين والإعلاميين السيئين، فأنا سأوضح لكم بعض النقاط”.

وأضاف لاعب النصر: ”أولًا أنا لاعب محترف وعندي عقد مع فريقي النصر وأحترمه وأحترم تعاقدي مع النادي، ثانيًا لم أساوم يومًا ما فريقي ولن أساومه أبدًا فله فضل علي كبير، ثالثًا أنا مستمر مع النصر ما دام عقدي ساري مع الفريق، رابعًا الحب الذي بيني وبين جماهير النصر الحقيقيين، لن يغيره أي شخص لا من قريب أو من بعيد، خامسًا غيابي عن مباراة الفيصلي كان قرارًا فنيًّا وأنا أحترمه”.

عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر

عضو مجلس إدارة النصر السابق يكشف الكواليس:

وغرد آل مغني قائلًا: “باختصار، مشكلة اللاعب المغربي أن شخصًا ما بعد مباراة ضمك جلس مع اللاعب للفجر وذكر له بالنص، أن إدارة النصر لا تريده، وأنه تواصل مع أحد الأندية الإماراتية لدفع الشرط الجزائي لـ النصر مقابل انتقال المهاجم المغربي للفريق الإماراتي”.

يذكر أن قيمة الشرط الجزائي في عقد عبدالرزاق حمدالله مع النصر تصل إلى 20 مليون يورو، أي 90 مليون ريال سعودي.

 


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