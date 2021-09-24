تزينت سماء مدينة الخبر في المنطقة الشرقية ليلة البارحة بالألعاب النارية التي انطلقت ابتهاجًا بذكرى اليوم الوطني الـ91.

ووثقت مقاطع الفيديو تداخل الألوان المبهجة التي ارتسمت في السماء بعد انطلاق الألعاب النارية فيما حرص العديد من المواطنين والمقيمين على توثيق هذه اللحظات بهواتفهم الجوالة.

وكانت احتفالات اليوم الوطني قد انطلقت في ربوع المملكة منذ صباح يوم أمس الخميس حيث شارك فيها المواطنون والمقيمون على حد سواء الذين ارتدوا الملابس الوطنية ورفعوا العلم السعودي عاليًا خفاقًا ورددوا الشيلات والأهازيج الوطنية.