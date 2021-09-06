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مقتل 61 مدنياً في معتقلات حوثية خلال 5 سنوات

مقتل 61 مدنياً في معتقلات حوثية خلال 5 سنوات

2021/09/06
الساعة 8:34 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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مقتل 61 مدنياً في معتقلات حوثية خلال 5 سنوات ميليشيا الحوثي الإرهابية
المواطن - واس

كشفت رابطة حقوقية يمنية، عن مقتل 61 مدنيا من ضحايا جرائم الإخفاء القسري في معتقلات ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال السنوات الخمس الماضية.

اختطاف واختفاء قسري

وقالت رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسرا في ندوة نظمتها أمس بمدينة مأرب اليمنية، تزامناً مع اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، إنها وثقت 40 حالة إخفاء قسري من المدنيين قضوا تحت التعذيب، حسب ما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ).

المدنيين دروع بشرية

وذكرت الرابطة أن الميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وضعت 21 آخرين دروعا بشرية في أماكن تتضمن أنشطة عسكرية في عدة محافظات.

 


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