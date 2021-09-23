نشرت إمارة منطقة تبوك مقطع فيديو أرشيفي نادر يوثق مشاركة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز في أداء العرضة السعودية أثناء زيارة الملك فهد -رحمه الله- إلى المنطقة قبل 35 عامًا.

#فيديو 🎥#خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – يؤدي #العرضة_السعودية خلال حفل استقبال أهالي منطقة تبوك لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله – عام ١٤٠٨ هـ

المصدر :أرشيف إمارة منطقة تبوك #أمير_تبوك#اليوم_الوطني91#هي_لنا_دار pic.twitter.com/fVmVjXa8r9 — إمارة منطقة تبوك (@TabukPrincipal) September 23, 2021

وعلقت الإمارة على المقطع بالقول : خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – يؤدي العرضة السعودية خلال حفل استقبال أهالي منطقة تبوك لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله – عام ١٤٠٨ هـ

ويظهر في المقطع الملك سلمان وهو يشارك في أداء العرضة السعودية التاريخية صحبة عدد من الأمراء.