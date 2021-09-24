تُمني جماهير العميد النفس بمواصلة تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد وتجاوز عقبة التعاون في دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

إدارة الاتحاد ترصد مكافآت

وأكدت تقارير صحافية أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي رصدت مكافآت مالية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم في حالة الفوز على التعاون، وأبلغت اللاعبين بذلك؛ لتحفيزهم على تقديم الأفضل خلال مواجهة اليوم.

كما يحظى العميد بدعم جماهيري كبير للغاية، حيث إن تذاكر مباراة اليوم التي تم طرحها عبر منصة مكاني تم بيعها بالكامل، بعد وقت قصير من طرحها، لرغبة المشجعين في دعم الفريق من المدرجات، أملًا في مواصلة انتصاراته.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مباراة اليوم بأفضلية معنوية، حيث إنه يُقدم مستوى مميزًا ضد أندية بريدة خلال آخر 11 مواجهة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع على نتائجه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

التعاون ضيفًا على العميد اليوم

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضيفًا على العميد، مساء اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة السادسة “هي لنا دار”، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد نقطتين، وذلك قبل انطلاق الجولة.