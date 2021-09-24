ضمن نادي الاتحاد الحصول على مليون ريال كمكافأة من وزارة الرياضة، وذلك وفقًا لإستراتيجية دعم الأندية للموسم الرياضي الحالي بعد الحضور الجماهيري الكبير للعميد في مباراة التعاون مساء اليوم الجمعة.

أكثر من 34 ألفًا حضروا مباراة الاتحاد والتعاون:

وحضر أكثر من 34 ألف مشجع لمتابعة مباراة العميد ضد التعاون التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة السادسة.

ووفقًا للإستراتيجية فإن الـ16 ناديًا في دوري المحترفين يمكن لكل ناد منهم الحصول على 15 مليون ريال في الموسم في حال حضر عدد كبير من الجماهير للمباريات المقامة على أرضه بواقع مليون ريال في المباراة الواحدة، حيث تصل نسبة الحضور إلى 90%.

وبعد تجاوز الحضور 34 ألفًا في ملعب الجوهرة المشعة ومع الأخذ في الاعتبار اتباع الإجراءات الاحترازية وتواجد ما لا يزيد عن 60% من سعة الملعب فإن العميد ضمن نيل المليون ريال.

العميد يخطط للفوز على الأهلي:

وفي وقت سابق، أوضح المغربي كريم الأحمدي، قائد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، أن لاعبي العميد سيدخلون مباراة الأهلي في ديربي جدة بالجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بحثًا عن النقاط الثلاث.

وتحدث الأحمدي في تصريحات تلفزيونية بعد مباراة العميد ضد التعاون قائلًا: “نفكر في الديربي من الآن، وفرص التعاون كانت قليلة للغاية في المباراة”.

وأضاف الأحمدي: “نحترم الأهلي كثيرًا ولن ننظر إلى ظروفه، وسنقاتل من أجل الفوز فقط”.