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مكة والرياض تسجلان 33 إصابة كورونا جديدة والحالات الحرجة تنخفض لـ378

مكة والرياض تسجلان 33 إصابة كورونا جديدة والحالات الحرجة تنخفض لـ378

2021/09/17
الساعة 4:16 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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مكة والرياض تسجلان 33 إصابة كورونا جديدة والحالات الحرجة تنخفض لـ378
المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (64) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (535373) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2387) حالة من بينها (378) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (546411) حالة، توفي منهم (8651) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (76) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة مكة المكرمة 18، منطقة الرياض 15، منطقة المدينة المنورة 7، المنطقة الشرقية 7.

كما تم تسجيل حالات متفرقة في باقي المناطق كما يلي:

كورونا


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