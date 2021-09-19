مكة والرياض تسجلان 40 إصابة كورونا فقط والحالات الحرجة 343

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (81) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (535531) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2357) حالة من بينها (343) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (546549) حالة، توفي منهم (8661) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (70) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة الرياض 21، منطقة مكة المكرمة 19، المنطقة الشرقية 7، منطقة المدينة المنورة 6، منطقة القصيم 5.

كما تم تسجيل حالات متفرقة في باقي المناطق كما يلي:

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة