مكسبان يحققهما الاتحاد في حال فوزه على النصر

المواطن - محمد سمعه

يترقب جمهور الكرة السعودية قمة الجولة الخامسة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بين ناديي الاتحاد والنصر مساء السبت المقبل.

وستنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية حيث تُقام على ملعب مرسول بارك في “الرياض”.

مكسبان مهمان لـ الاتحاد

ويسعى العميد إلى تحقيق مكسبين من مباراة النصر، أولهما هو الوصول للنقطة الـ12 وبالتالي البقاء في صدارة دوري المحترفين والثاني نيل اللاعبين لمكافأة مالية، أما النصر فيرغب في الفوز والوصول للنقطة التاسعة، وذلك من أجل منافسة العميد على صدارة الدوري.

وكان النصر تأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على فريق تراكتور الإيراني.

العميد فاز على النصر في مرسول بارك بآخر مواجهة

يذكر أن آخر مباراة بين الاتحاد والنصر كانت انتهت بفوز العميد بهدفين لهدف في مرسول بارك في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين في الموسم الماضي.

وكان العميد فاز على نادي أبها بسداسية لهدف في الجولة الرابعة من دوري المحترفين، بينما فاز النصر على التعاون بثلاثية لهدف في الجولة الثالثة، ثم تم تأجيل الجولة الرابعة دوريًا لـ النصر، بسبب المشاركة في دوري أبطال آسيا.

وفي حال حقق النصر أي نتيجة سلبية ضد الاتحاد سواء بالتعادل أو بالخسارة فمن المتوقع إقالة المدرب البرازيلي مانو مينيز في أقرب وقت ممكن خلال الفترة المقبلة.

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