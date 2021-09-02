مكسيم خليل ينعى والدته: يتيم أنا الآن يا أمي

المواطن - متابعة

أعلن الفنان السوري مكسيم خليل وفاة والدته ستيلا خليل بعد معاناة طويلة مع المرض.

ونشر الفنان السوري صورة تجمعه مع والدته وهي على فراش المرض وعلق عليها بالقول “: إلى المرأة التي هزّت جدران قلبي..

أرى روحك تعبر بين مسارح دمشق.. أراها تسير في الحواري القديمة التي أحبّت.. خلف مرآة الممثل..وكواليس القباني.. وتاريخ المعهد العالي..بين دمّر والأمويين.. أراها تهرب من جسدٍ ما عاد يشبهها.. قويةً كما كانت ..حرّةً كما كانت..مخلصة..أراها في مكانها . محاطة بأصدقاء الزمن الجميل.. حيث لا مكان سوى للضحك.. أراها في سمائي.. تنظر إليّ في غُربتي.. تمسك يدي في وحدتي الطويلة.. أراها الآن مطمئنة.. بحمى الرحمن ..كما تستحق.. ستيلا .. حبيبتي .. “يتيم أنا الآن يا أمي”.

فنانون يواسون مكسيم خليل

وتحول حساب الفنان السوري إلأى دفتر عزاء على تويتر حيث قالت الفنانة كندة علوش: مكسيم صديقي الغالي العمر الك الله يرحم والدتك الفنانة والسيدة الرائعة صاحبة البصمات المهمة بالسينما والدراما السورية ستيلا خليل الله يصبركم على فراقها”.

وقالت الفنانة يارا صبري : شكرًا لكل ما قدمته لنا كرائدة من رواد الفن في المسرح و التفزيون و السينما وعزائي الحار لمكسيم وبشار وكل العائلة والوسط الفني والثقافي في سوريا.

من هي ستيلا خليل ؟

والمعروف أن ستيلا توميلوفتش، هي واحدة من أشهر ماكييرات الدراما السورية، وقد عرفت باسم “ستيلا خليل” نسبة إلى زوجها الدكتور هاني خليل وكانت إلى جانب خبرتها في فن الماكياج تعمل في تصميم الأزياء بعدد من المسلسلات اللبنانية الشهيرة.

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