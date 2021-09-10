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ملك المغرب يعين عزيز أخنوش رئيسًا للحكومة
كلفه بتشكيل الحكومة الجديدة

ملك المغرب يعين عزيز أخنوش رئيسًا للحكومة

2021/09/10
الساعة 11:47 مساءً
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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ملك المغرب يعين عزيز أخنوش رئيسًا للحكومة
المواطن - واس

عين العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل الحكومة المغربية الجديدة، بعد أن تصدر حزبه نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الأربعاء الماضي.

أخنوش يخلف العثماني: 

وسيخلف أخنوش في هذا المنصب، سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المنتهية ولايتها ، بعد أن جاء حزبه -العدالة والتنمية- في المرتبة الثامنة خلال هذه الانتخابات.

وكانت وزارة الداخلية المغربية أعلنت، أمس، حصول حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة عزيز أخنوش على 102 مقعد برلماني من أصل 395.


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