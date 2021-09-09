ممرض يروي تفاصيل إنقاذ امرأة مسنة تعرضت لوعكة صحية أثناء رحلة جوية

المواطن - الرياض

روى أخصائي التمريض بدر بن عناد تفاصيل إنقاذه امرأة تعرضت لهبوط حاد في ضغط الدم على متن رحلة جوية.

فيديو | الممرض "بدر بن عناد" يروي تفاصيل انقاذه لامرأة تعرضت لهبوط حاد في الضغط على متن طائرة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/9F4bIw4PWv — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 9, 2021

وقال بدر بن عناد، خلال استضافته على قناة “الإخبارية”، إنه كان على متن رحلة القريات – الرياض يوم الإثنين الماضي، وبعد إقلاع الطائرة بنصف ساعة تقريبًا تعرضت امرأة مسنة لوعكة صحية شديدة.

هبوط في ضغط الدم

وأضاف أنه على الفور توجه نحوها ووجد حالتها الصحية سيئة ولاحظ خروج سوائل من أنفها وفمها، مبينًا أنه توقع أن تكون المريضة تعاني من هبوط إما في ضغط الدم أو السكري.

وأشار إلى أنه قام بتنويمها على جانبها وأجرى الإسعافات الأولية لها، لافتًا إلى أن أحد الركاب أعطاه جهازًا لقياس السكري الذي أظهر استقرار نسبة السكري لديها.

وأبان أنه فسر حالتها بهبوط في ضغط الدم خاصة مع تعرقها بشكل واضح، منوهًا أنه توجه إلى غرفة المضيفين لإحضار مياه وملح لتشرب المريضة، التي بدأت في استعادة وعيها تدريجيًا وتحسنت حالتها الصحية.

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