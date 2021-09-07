مناقشة إعادة ترتيب نقاط التباعد والمسارات بصحن المطاف وبين المصلين

المواطن - مكة المكرمة

ناقشت وكالة شؤون التفويج وإدارة الحشود بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، برئاسة وكيل الرئيس العام لشؤون التفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، المهام التفصيلية لكل موقع والمهام الميدانية لتفويج أعمال المعتمرين، ومناقشة إعادة ترتيب نقاط التباعد والمسارات بصحن المطاف، وإعادة ترتيب نقاط التباعد للمصلين.

سير الأعمال المقدمة:

ونوه وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وأنه تشريف وتكليف، وأمانة ومسؤولية، وأكد على استمرار سير الأعمال المقدمة في إبراز ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين في تسهيل الصعاب لقاصدي بيت الله الحرام في تذليل كافة الصعاب لأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.

ولفت إلى ضمان وجود خطط وإجراءات وآليات منهجية وعلمية لإدارة أعداد تفويج حشود زوار بيت الله الحرام في ظل الوباء العالمي والتقيد بآلية التباعد الجسدي بين زوار وقاصدي المسجد الحرام لحفظ سلامتهم ووصولهم إلى وجهتهم بيسر وسهولة.

تقنيات حديثة:

كما نوه إلى استحداث تقنيات حديثة لإدارة التفويج والحشود بما يشمل مراقبة أنظمة الرصد والتحكم والمراقبة، وتوفير قاعدة بيانات لحظية تدعم عمليات اتخاذ القرارات بأسلوب النمذجة وأسلوب يستند إلى البنية التحتية لاتخاذ القرار في الوقت المناسب بناء على ما جمع من قاعدة البيانات.

وفي الختام رفع وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي شكره للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على دعمه اللامحدود في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وفقًا لتطلعات القيادة الرشيدة والتي تواكب رؤية (2030).

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