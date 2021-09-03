منتخب السعودية يحقق الفوز الـ 75 بتصفيات كأس العالم

المواطن - محمد سمعه

تُعد مباراة فيتنام، المباراة رقم 127 التي يخوضها منتخب السعودية الأول لكرة القدم في تصفيات كأس العالم، وذلك بعد نجاحه في الفوز بثلاثية مقابل هدف مساء أمس الخميس بالجولة الأولى من تصفيات مونديال 2022.

وخلال 127 مباراة نجح المنتخب السعودي في الفوز في 75 لقاء، وتعادل في 30 مباراة وهُزم في 22 مباراة، كما سجل الأخضر 257 هدفًا وسكنت شباكه 98 هدفًا.

الأخضر يعود بثلاثية في الشوط الثاني

وكان الأخضر فاز على فيتنام بثلاثية أحرزها كل من سالم الدوسري وياسر الشهراني وصالح الشهري، بينما سجل للمنتخب الفيتنامي اللاعب كوانج هاي.

ويسعى الأخضر إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي في مباراة منتخب عُمان يوم الثلاثاء المقبل والوصول إلى النقطة السادسة للبقاء في صدارة المجموعة الثانية.

وسبق لـ المنتخب السعودي أن وصل إلى كأس العالم من قبل في خمس مناسبات أعوام 1994 و 1998 و2002 و 2006 و 2018.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، حرص على تهنئة لاعبي المنتخب السعودي بعد الفوز على فيتنام قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : ” الحمد لله ألف مبروك للأخضر، بداية موفقة يا أبطال”.

موعد مباراة منتخب السعودية ضد عُمان

وسيواجه منتخب السعودية، نظيره منتخب عُمان مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية للمجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022، حيث تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” مجمع السلطان قابوس الرياضي” في عُمان.

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