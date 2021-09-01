منتخب السعودية يرفع درجة الاستعداد لمواجهة فيتنام

المواطن - مروة نبيل

واصل منتخب السعودية الأول لكرة القدم، بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينادر، مساء أمس ، تدريباته الجماعية في معسكره المقام حاليًّا في العاصمة الرياض.

منتخب السعودية يواصل الاستعداد:

وأجرى لاعبو الأخضر الحصة التدريبية على إستاد الأمير فيصل بن فهد، حيث بدأت بتمارين الإحماء بعدها مباريات مصغره، قبل أن يختتم رينارد الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية على ثلثي الملعب.

وفي السياق ذاته، انتظم قائد منتخب السعودية الأول لكرة القدم، سلمان الفرج في المعسكر، وشارك في التدريبات الجماعية ، بعد أن أجرى الفحص الطبي الخاص بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يواصل منتخب السعودية الأول لكرة القدم تدريباته اليوم عند الساعة السابعة مساءً على ملعب مرسول بارك، في حصة تدريبية ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

ومن جهة أخرى، أجرى لاعبو ومنسوبي الأخضر مساء أمس فحص فيروس كورونا تطبيقًا للبروتوكول الطبي الخاص بالمباريات الدولية الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

مباراة السعودية وفيتنام:

وسيلعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد فيتنام ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، مساء يوم الخميس المقبل.

وتم طرح تذاكر مباراة السعودية وفيتنام ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ويمكن الاطلاع على أسعار التذاكر وطريقة الشراء عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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