منتخب مصر في مرمى الانتقادات

المواطن - محمد سمعه

تعرض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدرب المصري حسام البدري لانتقادات عنيفة وذلك بسبب سوء أداء الفريق، رغم الفوز على منتخب أنجولا بهدف دون مقابل مساء أمس الأربعاء في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

الجماهير تطالب بإقالة حسام البدري

وأبدى النقاد الرياضيون والجمهور الرياضي في مصر، استياءه من طريقة لعب منتخب الفراعنة تحت قيادة البدري، حيث طالبت فئات عديدة من الجماهير برحيل حسام البدري وتعيين مواطنه حسام حسن المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري.

ومنذ تولي حسام البدري مهمة تدريب منتخب الفراعنة في صيف 2019 خلفًا للمدرب المكسيكي خافيير أجيري ولم ينجح نجم الأهلي المصري الأسبق في تطوير أداء منتخب الفراعنة، رغم عدم تلقيه أي هزيمة حتى الآن سواء في مباراة ودية أو رسمية مع منتخب الفراعنة.

موعد المباراة المقبلة لـ منتخب مصر

يذكر أن المنتخب المصري سيواجه، نظيره الجابوني مساء الأحد المقبل في العاصمة الجابونية ليبرافيل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال.

ويسعى منتخب مصر للفوز وتحقيق النقاط الثلاث، وذلك للبقاء في صدارة مجموعته في التصفيات، قبل مواجهة المنتخب الليبي بالجولة الثالثة.

وكان بطل إفريقيا 7 مرات من قبل، فاز على المنتخب الأنجولي بهدف دون رد سجله اللاعب محمد مجدي ” أفشة” بالدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة