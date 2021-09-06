منتخب مصر يخطف تعادلًا قاتلًا ضد الجابون

المواطن - مروة نبيل

نجح منتخب مصر الأول لكرة القدم في التعادل مع مضيفه الجابون في الوقت القاتل، ضمن منافسات المجموعة السادسة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

الجابون ضد مصر:

وبدأت مباراة الجابون ضد مصر التي أُقيمت على ملعب “دي فرانسيفيل” بشكل سريع، واتسم أداء الفراعنة بالتماسك الدفاعي، وسط محاولات هجومية عن طريق عرضية أيمن أشرف وانطلاقة محمد صلاح الذي لعبها إلى محمد شريف، ولكن مرت تسديدة أفشة بعيدًا.

وارتطمت تسديدة من لاعب منتخب الجابون بأقدام المدافعين، لتتحول إلى ركلة ركنية، قبل أن يهدر أيمن أشرف فرصة مميزة بعد انطلاقة سريعة، ولكنه لم يسدد أو يمرر في الوقت المناسب، ومرت تسديدة أوباميانج بجوار قائم الفراعنة.

ونجح بوانجا في هز شباك الفراعنة عند الدقيقة 21، ولكن الحكم بكاري جاساما ألغاه بداعي التسلل، واستمرت محاولات الجابون، وأبعد محمد الشناوي تسديدة قوية من أوباميانج، لينجح في الحفاظ على نظافة شباك منتخب مصر.

وأهدر أوباميانج فرصة خطيرة في الدقائق الأخيرة بعد إبعاد خاطئ من الدفع، ولكن مرت تسديدته بجوار القائم، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الجابون ضد مصر بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

منتخب مصر يخطف التعادل:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أنقذ الشناوي منتخب مصر من فرصة خطيرة، وكاد أحمد حجازي أن يهز الشباك من رأسية، ولكن دفاع الجابون أنقذها، وحصل عمر جابر على الإنذار الثاني، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه عند الدقيقة 71.

وتمكن البديل جيم أليفياناه من هز الشباك عند الدقيقة 72 من هجمة مرتدة سريعة، وأهدر لاعبو الجابون أكثر من فرصة، قبل أن يتمكن البديل صلاح محسن من لعب كرة مميزة، إلى مصطفى محمد ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 90.

ورفع منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مدربه حسام البدري رصيده إلى 4 نقاط، في صدارة ترتيب المجموعة السادسة في تصفيات كأس العالم 2022، فيما حصد المنتخب الجابوني النقطة الأولى مع مديره الفني الفرنسي باتريس نوفو.

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