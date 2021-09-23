احتفل منسوبو ومنسوبات أمانة منطقة عسير ، باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ91في مقر الأمانة بأبها.

أمين عسير يهنئ القيادة الرشيدة

من جانبه رفع أمين منطقة عسير وليد الحميدي أسمى آيات التهاني والتبريكات باسمة ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الأمانة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله بهذه المناسبة المباركة.

وأكد على مضي حكومتنا الرشيدة في تحقيق تطلعات الدولة وأهدافها، والاستمرار في دعم مسيرة التنمية والازدهار، بما في ذلك الدعم اللامحدود للارتقاء بالقطاع البلدي في المملكة.

اليوم الوطني مناسبة غالية وعزيزة