عبر منسوبو مدرسة المسعودي ‏المتوسطة عن مشاعر الحب والولاء والانتماء في اليوم الوطني الـ 91 للمملكة العربية السعودية.

وتحدث مدير المدرسة عبد الله بن فهيد المزيد قائلاً ” نتقدم بأجمل عبارات التهاني والتبريكات للقيادة الحكيمة والشعب السعودي، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ ديننا وبلادنا ومليكنا، كما عبر الأستاذ بدر الفايز عن التهنئة للقيادة والشعب السعودي بهذه المناسبة، مختتمًا حديثه كل عام والوطن بخير”.

وتحدث وكيل المدرسة محمد الفرهود عن عظيم اعتزازه وتقديره لهذه المناسبة العظيمة والغالية علينا كسعوديين، سائلاً الله أن يديم لهذه البلاد الأمن والأمان والاستقرار.

وأضاف المرشد الطلابي علي حسن الزهراني بأنه في هذا لا بد أن نستذكر جهود المؤسس العظيمة في توحيد البلاد على كلمة واحدة ومنهج واحد راسخ إلى يومنا هذا، اللهم احفظ وطننا وحكامنا وشعبنا الوفي.

ومن جهة أخرى تحدث طلاب المدرسة عن حبهم واعتزازهم باليوم الوطني ٩١ للمملكة العربية السعودية، كما أصر أحد طلاب المدرسة على التعبير عن مشاعره باللغة الإنجليزية فخراً وحباً بالقيادة والوطن.