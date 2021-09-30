قالت صحيفة Rising Kashmir الهندية، إن منصة Thrillophilia وهي أكبر منصة من نوعها في الهند تختص بكل ما يخص السفر، عقدت شراكة مع الهيئة السعودية للسياحة للترويج للمملكة كوجهة سياحية في السوق الهندي.



ومن خلال هذه الشراكة، ستعمل Thrillophilia لنشر الوعي ومشاركة تجارب السفر المتنوعة في المملكة مع جمهورها الذي يزيد عن 50 مليون مسافر، كما ستعمل المنصة على الترويج للتراث الثقافي الغني والمناظر الطبيعية المتنوعة والعديد من الأنشطة التي تقدمها المملكة للمسافرين.

وستقدم أيضًا للمسافرين الهنود أفضل الأماكن للزيارة في المملكة، والطعام الذي يجب تجربته، وغيرها من المعلومات الأساسية المطلوبة للتخطيط لرحلة إلى السعودية.

جولات افتراضية لتجربة استثنائية

وأوضح المؤسس المشارك لـ Thrillophilia، أبهيشيك داغا، أن هذه الحملة موجهة للتوعية والترويج، متابعًا: ستنشئ المنصة جولات افتراضية من الدرجة الأولى لأفضل الأماكن والتجارب في المملكة لتجربة غامرة بصريًا، ولمساعدة المسافرين على استكشاف أفضل الأماكن وحجزها.

وستقوم المنصة أيضًا برعاية مسارات وصفقات منتقاة بعناية في أرقى مناطق الجذب والإقامة الفاخرة والجولات، كما سيتم الترويج للمملكة عبر المنصات الرقمية الخاصة بـ Thrillophilia لاكتساب أقصى قدر من الوعي بالبلد كوجهة مفضلة للمسافرين.