وثقت صحيفة “المواطن“، مظاهر البهجة والاحتفاء بيوم الوطن الـ 91 في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.
في الرياض وثق “هاشم القرني”، مظاهر البهجة والاحتفاء وفرحة الجميع كبيرًا وصغيرًا بيوم الوطن، حيث اكتست وتزينت معالم الرياض بعلم المملكة اللون الأخضر.
وفي جدة وثقت “ولاء المطرفي” مظاهر ومشاعر الفرحة والبهجة والاحتفال في عروس البحر الأحمر باليوم الوطني الـ 91 .
في #جدة .. هكذا مشاعر الفرح باليوم الوطني ال ٩١
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تغطية : ولاء المطرفي #اليوم_الوطني_السعودي #هي_لنا_دار #المواطن_وطن_91 https://t.co/ZIkjidNeEV pic.twitter.com/y6Rqv7f25b
— صحيفة المواطن (@almowatennet) September 23, 2021
ووثقت أيضًا ولاء المطرفي استعراض القوات العسكرية في كورنيش الواجهة بجدة احتفاء بيوم الوطن.
استعراض القوات العسكرية في كورنيش الواجهة بجدة
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تغطية : ولاء المطرفي#اليوم_الوطني_السعودي #هي_لنا_دار #المواطن_وطن_91 #جده_Iلان https://t.co/ZIkjidNeEV pic.twitter.com/A7SnEToWTs
— صحيفة المواطن (@almowatennet) September 23, 2021
ورصدت أيضًا لقطات من الاحتفال باليوم الوطني في الواجهة البحرية بجدة ومظاهر الاحتفاء وفرحة الأطفال ورفعهم أعلام المملكة وصور القيادة الحكيمة.
لقطات من الاحتفال باليوم الوطني في الواجهة البحرية بجدة
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تغطية : ولاء المطرفي#اليوم_الوطني_91 #المواطن_وطن_91 #هي_لنا_دار #اليوم_الوطني٩١ #جدة https://t.co/ZIkjidNeEV pic.twitter.com/uNdjbVvKCY
— صحيفة المواطن (@almowatennet) September 23, 2021
وفي محافظة حفر الباطن، وثق “فواز الأسلمي”، كيف تزينت المحافظة بالألعاب النارية بمناسبة اليوم الوطني الـ 91.
سماء #حفر_الباطن تتزين بالألعاب النارية بمناسبة اليوم الوطني الـ 91
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تغطية : فواز الأسلمي#اليوم_الوطني_السعودي #هي_لنا_دار #المواطن_وطن_91 https://t.co/ZIkjidNeEV pic.twitter.com/uohkmEIfq6
— صحيفة المواطن (@almowatennet) September 23, 2021
كما رصد الأسلمي، مظاهر الفرحة والبهجة لدى الأطفال في ذكرى اليوم الوطني وكيف عبروا عن مشاعرهم بمناسبة اليوم الوطني الـ91.
أطفال حفر الباطن يعبرون عن مشاعرهم بمناسبة اليوم الوطني الـ91
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تغطية : فواز الأسلمي#اليوم_الوطني_91 #هي_لنا_دار #حفر_الباطن #المواطن_وطن_91 pic.twitter.com/ginGkm0LUn
— صحيفة المواطن (@almowatennet) September 23, 2021
وفي أبها رصد فهد القحطاني “مسيرة للسيارات المعدلة والكلاسيكية خلال اليوم الوطني الـ 91 في أبها بمنطقة عسير.
مسيرة للسيارات المعدلة والكلاسيكية خلال اليوم الوطني الـ 91 بمدينة #أبها
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تغطية : فهد القحطاني #اليوم_الوطني_السعودي #هي_لنا_دار #المواطن_وطن_91 https://t.co/ZIkjidNeEV pic.twitter.com/2MShYDSIkZ
— صحيفة المواطن (@almowatennet) September 23, 2021
كما رصد القحطاني، انطلاق العروض الجوية ومظاهر احتفال الأهالي باليوم الوطني في مدينة أبها.
عروض جوية واحتفال الأهالي باليوم الوطني في مدينة #أبها
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تغطية : فهد القحطاني #اليوم_الوطني_91 #المواطن_وطن_91 #هي_لنا_دار #اليوم_الوطني٩١ pic.twitter.com/mA9Y05gTBw
— صحيفة المواطن (@almowatennet) September 23, 2021
وفي منطقة عسير وثق “حسن عسيري” مظاهر البهجة والفرحة والاحتفاء في شوارع المنطقة باليوم الوطني للمملكة الـ 91.
شوارع #عسير كما بدت في #اليوم_الوطني_91
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تغطية : حسن عسيري #هي_لنا_دار #المواطن_وطن_91 https://t.co/ZIkjidNeEV pic.twitter.com/hMofxzdlYK
— صحيفة المواطن (@almowatennet) September 23, 2021
وفي محافظة الرس رصدت “دلال العمري”، جانبًا من فعاليات اليوم الوطني في المحافظة ومظاهر الفرحة والبهجة التي عمت جميع أرجاء المحافظة.
جانب من فعاليات اليوم الوطني السعودي في محافظة #الرس
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تغطية : دلال العمري#اليوم_الوطني_السعودي #هي_لنا_دار #المواطن_وطن_91 https://t.co/ZIkjidNeEV pic.twitter.com/B4TwZJ8H2v
— صحيفة المواطن (@almowatennet) September 23, 2021
وفي محافظة الرس أيضًا عبّر زوار حديقة المحفل عن مشاعرهم تجاه الوطن في اليوم الوطني الـ 91 للمملكة.
زوار حديقة المحفل في #الرس يعبرون عن مشاعرهم في #اليوم_الوطني_السعودي
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تغطية : دلال العمري #اليوم_الوطني٩١ #المواطن_وطن_91 https://t.co/ZIkjidNeEV pic.twitter.com/Mcg2n4XdeC
— صحيفة المواطن (@almowatennet) September 23, 2021
وفي محافظة بيشة وثقت “نورة المعاوي”، جانبًا من احتفالات أهالي المحافظة باليوم الوطني الـ 91 للمملكة العربية السعودية.
جانب من الاحتفالات باليوم الوطني في محافظة #بيشة
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تغطية : نورة المعاوي#اليوم_الوطني_91 #هي_لنا_دار #المواطن_وطن_91 https://t.co/ZIkjidNeEV pic.twitter.com/xMhugQdRGC
— صحيفة المواطن (@almowatennet) September 23, 2021