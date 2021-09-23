وثقت صحيفة “المواطن“، مظاهر البهجة والاحتفاء بيوم الوطن الـ 91 في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

في الرياض وثق “هاشم القرني”، مظاهر البهجة والاحتفاء وفرحة الجميع كبيرًا وصغيرًا بيوم الوطن، حيث اكتست وتزينت معالم الرياض بعلم المملكة اللون الأخضر.

وفي جدة وثقت “ولاء المطرفي” مظاهر ومشاعر الفرحة والبهجة والاحتفال في عروس البحر الأحمر باليوم الوطني الـ 91 .

ووثقت أيضًا ولاء المطرفي استعراض القوات العسكرية في كورنيش الواجهة بجدة احتفاء بيوم الوطن.

ورصدت أيضًا لقطات من الاحتفال باليوم الوطني في الواجهة البحرية بجدة ومظاهر الاحتفاء وفرحة الأطفال ورفعهم أعلام المملكة وصور القيادة الحكيمة.

وفي محافظة حفر الباطن، وثق “فواز الأسلمي”، كيف تزينت المحافظة بالألعاب النارية بمناسبة اليوم الوطني الـ 91.

كما رصد الأسلمي، مظاهر الفرحة والبهجة لدى الأطفال في ذكرى اليوم الوطني وكيف عبروا عن مشاعرهم بمناسبة اليوم الوطني الـ91.

وفي أبها رصد فهد القحطاني “مسيرة للسيارات المعدلة والكلاسيكية خلال اليوم الوطني الـ 91 في أبها بمنطقة عسير.

كما رصد القحطاني، انطلاق العروض الجوية ومظاهر احتفال الأهالي باليوم الوطني في مدينة أبها.

وفي منطقة عسير وثق “حسن عسيري” مظاهر البهجة والفرحة والاحتفاء في شوارع المنطقة باليوم الوطني للمملكة الـ 91.

وفي محافظة الرس رصدت “دلال العمري”، جانبًا من فعاليات اليوم الوطني في المحافظة ومظاهر الفرحة والبهجة التي عمت جميع أرجاء المحافظة.

وفي محافظة الرس أيضًا عبّر زوار حديقة المحفل عن مشاعرهم تجاه الوطن في اليوم الوطني الـ 91 للمملكة.

وفي محافظة بيشة وثقت “نورة المعاوي”، جانبًا من احتفالات أهالي المحافظة باليوم الوطني الـ 91 للمملكة العربية السعودية.