أثار اللاعب النيجيري أوديون إيجالو، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، الجدل وذلك بعد أن نشر صورة له مع الحكم تركي الخضير حكم لقاء الهلال والليث الذي انتهى بنتيجة 2/ 2 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لاعبو الشباب انتقدوا الحكم تركي الخضير:

وكان لاعبو الليث انتقدوا الحكم تركي الخضير في أكثر من مناسبة خلال مباراة الهلال التي أُقيمت أول أمس الخميس بالجولة السادسة دوريًّا.

ونشر إيجالو الصورة عبر خاصية Story في حسابه في “الإنستجرام” قائلًا: “الرجاء منكم التعليق”.

سمير عثمان يعلق على أداء الخضير:

يذكر أن الحكم الدولي المصري السابق سمير محمود عثمان كان ذكر أن الحكم تركي الخضير تغاضى عن إشهار البطاقة الحمراء في وجه الكولومبي جوستافو كويلار لاعب الفريق الهلالي خلال إحدى اللعبات بالمباراة.

واندهش سمير عثمان من تجاهل الخضير بسبب عدم احتسابه خطأ لمصلحة الليث وطرد كويلار، رغم مشاهدة تركي الخضير للحالة عبر شاشة الـVAR بعد استدعائه من خلال حكم الفيديو.

وسيواجه الشباب، فريق الفيحاء يوم الجمعة القادمة في الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.