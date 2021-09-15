مواصفات وسعر iPad mini الجديد

المواطن - متابعة

أعلنت شركة آبل عن أحدث أجهزتها الإلكترونية iPad mini، مشيرة إلى أنه أسرع من كل المنافسين في السوق بمعالج A15، ودعم شبكة 5G وسيتوفر في المتاجر اعتبارًا من يوم 24 سبتمبر.

وقالت الشركة عبر موقعها الإلكتروني إن هذا الجهاز يتمتع بشاشة Liquid Retina مقاس 8.3 بوصة بأربعة ألوان، كما يتميز بشريحة A15 Bionic ويوفر أداء أسرع بنسبة تصل إلى 80٪ مقارنة بالجيل السابق، مما يجعله الجهاز الأكثر قدرة على الإطلاق.

مواصفات iPad mini:

ولفتت آبل إلى أن منفذ USB-C الجديد يتيح اتصالًا أسرع وتوفر النماذج الخلوية المزودة بتقنية 5G تدفقات عمل متنقلة أكثر مرونة. كما تتيح الكاميرات المتقدمة الجديدة وCenter Stage ودعم Apple Pencil (الجيل الثاني) طرقا جديدة للمستخدمين لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو وتدوين أفكارهم مع “إظهار إبداعهم”.

على أن يتوفر آيباد ميني الجديد للطلب ابتداء من اليوم الأربعاء، وسيتوفر في المتاجر ابتداء من الجمعة 24 سبتمبر.

سعر آيباد ميني الجديد:

وذكرت أن طرازات Wi-Fi من iPad mini تتوفر بسعر يبدأ من 499 دولارًا في الولايات المتحدة، أما طراز Wi-Fi + Cellular فيبدأ من 649 دولارًا، ويأتي iPad mini الجديد، بسعة 64 جيجابايت و256 جيجابايت.

حفل آبل:

وانطلقت في ولاية كاليفورنيا الأميركية، فعاليات حفل شركة أبل السنوي California Streaming، لإطلاق عدد من منتجاتها الجديدة، والتي تأتي في مقدمتها عائلة هواتف آيفون 13.

وبدأ تيم كوك، مدير أبل التتنفيذي، المؤتمر بالحديث عن أهمية أجهزة آيباد ومدى انتشارها على مستوى العالم، وأكد أن عدد التطبيقات المتاحة المتوافقة مع أجهزة أبل اللوحية يتخطى المليون تطبيق.

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