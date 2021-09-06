مواطنة تفتتح مطعماً للأكلات الشعبية وتطمح للعالمية في الباحة

المواطن - الباحة

بادرت مواطنة لافتتاح مطعم في إحدى قرى منطقة الباحة؛ حيث تعمل على تطوير أكلاتها الشعبية للوصول إلى العالمية.

#نشرة_الرابعة | سعودية من #الباحة تفتتح مطعما في إحدى قرى المنطقة وتطور أكلاتها الشعبية للوصول إلى العالمية @EMDAZ07 pic.twitter.com/4G9SiByHEw — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 5, 2021

فنون الطهي

وأوضحت الشيف روان علي الغامدي، في مقطع فيديو نشرته “العربية”، أنها اكتسبت الطبخ من والدتها.

وأضافت أن والدتها هي الخبرة والشيف المعتمد الذي نقل إليها خبرته في مجال الطبخ، كما أنها ناجحة وأرادت أن تحذو حذوها.

طموح الشيف روان

وبنت الشيف روان أن من أهدافها هي زيادة خبرتها وتمكينها في هذا المجال، وأن تصبح معروفة وعلى قدر الثقة، وتكوين معهد لاستقطاب الشباب والشابات لتعليم فنون الطهي.

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