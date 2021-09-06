‎الرئيسية
جديد الأخبار
مواطنة تفتتح مطعماً للأكلات الشعبية وتطمح للعالمية في الباحة
اكتسبت فنون ومهارات الطبخ من والدتها

مواطنة تفتتح مطعماً للأكلات الشعبية وتطمح للعالمية في الباحة

2021/09/06
الساعة 12:57 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
مواطنة تفتتح مطعماً للأكلات الشعبية وتطمح للعالمية في الباحة
المواطن - الباحة

بادرت مواطنة لافتتاح مطعم في إحدى قرى منطقة الباحة؛ حيث تعمل على تطوير أكلاتها الشعبية للوصول إلى العالمية.

فنون الطهي

وأوضحت الشيف روان علي الغامدي، في مقطع فيديو نشرته “العربية”، أنها اكتسبت الطبخ من والدتها.

وأضافت أن والدتها هي الخبرة والشيف المعتمد الذي نقل إليها خبرته في مجال الطبخ، كما أنها ناجحة وأرادت أن تحذو حذوها.

طموح الشيف روان

وبنت الشيف روان أن من أهدافها هي زيادة خبرتها وتمكينها في هذا المجال، وأن تصبح معروفة وعلى قدر الثقة، وتكوين معهد لاستقطاب الشباب والشابات لتعليم فنون الطهي.

 

 


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

أمطار رعدية على منطقة الباحة حتى الـ8 مساء

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار