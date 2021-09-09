مواعيد مباريات الجولة الرابعة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين 

المواطن ـ إسلام البشبيشي

تدور عجلة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، من جديد يوم السبت المقبل، وذلك بعد توقفها خلال المدة الماضية لمشاركة المنتخب السعودي في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، التي يتصدّرها الأخضر مناصفة مع أستراليا بتحقيقهما 6 نقاط من فوزين.

وأصبح دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من أقوى الدوريات العربية والخليجية؛ نظرًا لاستقطاب أنديته الكبيرة نجومًا أجانب من العيار الثقيل، فمن المتوقع أن يكون الدوري بالموسم الجديد تنافسيًا للغاية نظرًا لقوة التعاقدات الصيفية المبرمة

لقاءات دوري محمد بن سلمان :

وتستأنف مسابقة الدوري بمواجهتين يوم السبت الموافق 11 سبتمبر، بين ضمك والفيصلي، والتي ستنطلق في تمام الساعة 6:30 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في أبها.

فيما يستضيف الاتحاد في نفس اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة نظيره أبها، في تمام الساعة 8:55 بتوقيت مكة المكرمة.

استكمال الجولة الرابعة:

وتستكمل مواجهات الجولة الرابعة يوم الأحد المقبل بأربعة لقاءات وهم؛ “الاتفاق ضد الرائد”، “الباطن ضد الفتح”، “التعاون ضد الأهلي”، “الشباب ضد الحزم”، فيما تم تأجيل مواجهتين؛ “الفيحاء ضد الهلال”، “الطائي ضد النصر” من هذه الجولة ليُقاما يوم الثلاثاء 28 سبتمبر الجاري؛ بسبب مشاركة الهلال والنصر في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم؛ حيث سيواجه الهلال نظيره الاستقلال الإيراني يوم الاثنين المقبل “13 سبتمبر” على ملعب زعبيل في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويلتقي النصر مع تراكتور الإيراني يوم الثلاثاء “14 سبتمبر” على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

الفيحاء يتصدر الجدول:

ويتصدّر فريق الفيحاء الترتيب العام لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بـ7 نقاط، بفارق الأهداف عن الهلال “حامل اللقب”، والنصر ثالثًا بـ6 نقاط بفارق الأهداف عن الاتحاد “الرابع”، والرائد “الخامس”.

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