كشف المغربي محمد الخادفي الشهير بـ”موحا” سر فوز فريقه الحزم على نادي الفتح مساء اليوم السبت في الجولة الـ6 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مضيفًا أن فريقه قادر على هزيمة الهلال.

الحزم ينتصر على الفتح بفضل تعليمات المدرب:

وتحدث موحا بعد المباراة قائلًا: “تعليمات المدرب البرتغالي هيلدر كانت السر وراء انتصارنا ومباراة الفتح استعدينا لها بشكل جيد وكنا نعرف ما نريد من المباراة، لهذا حققنا الفوز”.

وتابع موحا: “لعبنا على المساحات التي تركها لاعبي الفتح وسنواجه الهلال هم 11 لاعبًا ونحن كذلك، وسنفوز عليهم إذا لعبنا بشكل جيد”.

مباراة قوية بين حزم الصمود والهلال:

وسيواجه حزم الصمود، فريق الهلال يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستغل اللاعب موحا في الدقيقة الـ52 خطأ في إعادة الكرة من دفاع نادي الفتح ليسددها في الشباك الخالية معلنًا تقدم حزم الصمود بهدف دون رد.

وألغى حكم اللقاء هدفًا سجله حزم الصمود بعد الرجوع لتقنية الفيديو لتنتهي المباراة بفوز حزم الصمود بهدف، ليُصبح رصيده 8 نقاط في المركز الثامن بعدما كان في المركز الـ11، بينما تجمد رصيد الفتح عند 8 نقاط في المركز السابع.