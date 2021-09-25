نجح اللاعب المغربي موحا الخادفي في إحراز هدف التقدم لـ الحزم في شباك نادي الفتح، وذلك خلال المباراة المقامة بين الفريقين حاليًّا في الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

خطأ قاتل من الفتح يمنح الأفضلية لـ حزم الصمود:

واستغل اللاعب موحا في الدقيقة الـ52 خطأ في إعادة الكرة من دفاع نادي الفتح ليسددها في الشباك الخالية معلنًا تقدم حزم الصمود بهدف دون رد.

الفوز يصعد بـ حزم الصمود للسابع:

ويتواجد حزم الصمود في المركز الـ11 برصيد 5 نقاط، وفي حالة الفوز سيصل للنقطة الثامنة بالمركز السابع.