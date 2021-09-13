مورينيو: كنت خائفًا من هزيمة روما بمباراتي الـ1000

المواطن - مروة نبيل

أكد مدرب روما الإيطالي، البرتغالي جوزيه مورينيو أنه كان يخشى الخسارة أمام ساسولو خاصة أنها المباراة رقم 1000 في مسيرته التدريبية.

روما يفوز على ساسولو بثنائية

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما ضد ساسولو، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي الممتاز، ونجح الذئاب في تحقيق فوز قاتل بهدفين مقابل هدف، وسط احتفال جنوني من مورينيو.

وبعد الفوز بثنائية، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما رصيده إلى 9 نقاط، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، بالتساوي مع فريقي ميلان ونابولي.

مورينيو يؤكد أن مباراة ساسولو استثنائية له

وقال مورينيو خلال تصريحاته لموقع “توتو ميركاتو” الإيطالي: “خلال الأسبوع كنت أكذب حتى على نفسي، أردت إقناع الجميع، وأنا أيضًا، بأنها مباراة عادية، لكنها كانت مباراة استثنائية لي”.

وتابع مدرب روما الإيطالي تصريحاته قائلًا: “1000 مباراة كثير جدًا، ولم أرغب في أن أتعرض للخسارة.. كنت خائفًا من الهزيمة، لقد كان شعورًا لا يصدق”.

وأضاف: “المباراة كانت يمكن أن تنتهي 6-6، أو كان بإمكانهم الفوز، لكن تصديات باتريسيو منعتهم.. لقد أهدرنا بعض الفرص المحققة، بالنسبة للمحايدين كانت مباراة غير عادية”.

واختتم مورينيو تصريحاته قائلًا: “اليوم لم أكن في الـ58 من عمري، بل كان عمري 12 سنة، كنت أركض كالطفل.. لقد اعتذرت بالفعل إلى ديونيسي (مدرب ساسولو)، وهنأتهم على المباراة الرائعة”.

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