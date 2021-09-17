مورينيو يحقق رقمًا مميزًا في ليلة تاريخية لـ روما

المواطن ـ إسلام البشبيشي

حقق نادي روما الإيطالي رقمًا جديدًا في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بتحقيقه أول فوز للأندية الإيطالية في تاريخ البطولة.

واستطاع نادي روما الإيطالي أن يفوز على ضيفه سسكا صوفيا البلغاري، بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الخميس.

ملخص المباراة:

تقدم الفريق الضيف مبكرًا بهدف في الدقيقة العاشرة عن طريق اللاعب يانيك فيلدشوت، ورد روما بهدفين من خارج منطقة الجزاء، عبر كلا من لورنزو بيليجريني في الدقيقة 25 وستيفان الشعراوي في الدقيقة 38.

وسجل روما هدفين من خارج منطقة الجزاء في مباراة أوروبية للمرة الأولى منذ أكتوبر 2017 في دوري أبطال أوروبا ضد تشيلسي الإنجليزي.

واختتم المهاجم الإنجليزي الشاب تامي أبراهام أهداف روما في الدقيقة 84.

ويعد لورنزو بيليجريني صاحب الـ5 أهداف، أكثر لاعب وسط من الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى تسجيلًا للأهداف في جميع البطولات هذا الموسم.

رقم تاريخي لـ روما:

وأصبح الذئاب أول نادٍ إيطالي يحقق الفوز في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، علمًا بأن هذه البطولة هي الأولى، بعدما تم إدراجها من قبل الاتحاد الأوروبي.

إحصائيات لـ جوزيه مورينيو منذ توليه مهمة تدريب الذئاب

خاض روما تحت قيادة جوزيه مورينيو 15 مباراة، نجح خلالها الذئاب في تحقيق الفوز 12 مرة وتعادل في مواجهتين وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة.

وأحرز روما تحت قيادة مورينيو 48 هدفًا وتلقت شباكه 13 هدفًا، وبالنظر إلى هذه الإحصائية فإن الذئاب يتمتعون بهجوم ناري ودفاع متوسط.

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