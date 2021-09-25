تعمل الرئاسة العامة للشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تمكين المرأة السعودية في خدمة قاصدات الحرمين الشريفين في العديد من المجالات، حيث يعد ذلك من أهم مستهدفاتها في خطتها الإستراتيجية (2024)، والتي دشنها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وذلك مواكبة للرؤية المباركة للمملكة العربية السعودية (2030).

والتقت عدسة إدارة مركز الأخبار بالرئاسة مع سحر المطرفي الموظفة بإدارة سقيا زمزم.

فخر واعتزاز:

وقالت المطرفي: كلي فخر واعتزاز بانتمائي إلى هذا البلد المعطاء، شاكرة للقيادة الرشيدة-أيدها الله- أن وفرت لنا خدمة قاصدات بيت الله الحرام، مؤكدة قدرة المرأة السعودية على البذل والعطاء في حال سنحت لها الفرصة وتهيأت لها الظروف.

وعند سؤالها عن ماهية عملها قالت: نقوم أنا وزميلاتي في الإدارة بالإشراف والمتابعة على توفير حافظات وأسطوانات وعبوات زمزم في المصليات النسائية بالمسجد الحرام والمرافق التابعة لها، وكذلك الآليات والأدوات الخاصة بأعمال سقيا زمزم في المصليات النسائية، ومتابعة العاملات داخل المصليات فيما يخص الحافظات، والتأكد من اتباع الإجراءات الوقائية.

قدوة للغير:

واختتمت المطرفي بقولها: نحن النساء العاملات في المسجد الحرام نستشعر شرف المكان والخدمة وعظم المسؤولية، وأن نكون قدوة لغيرنا، ونشكر ولاة أمرنا الميامين الذي وفروا للمرأة الفرصة لتكون نواة فاعلة في تنمية المجتمع.