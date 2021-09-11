موعد المؤتمر الصحفي لـ مدرب الهلال

المواطن - محمد سمعه

سيعقد المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للفريق الكروي بـ الهلال، مؤتمرًا صحفيًّا غدًا الأحد، وذلك استعدادًا لمواجهة استقلال طهران الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بعد غد الاثنين.

وكشف الحساب الرسمي للزعيم عبر “تويتر” أن المدرب جارديم سيعقد مؤتمرًا صحفيًّا غدًا في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات للحديث عن تحضيرات الفريق لمواجهة الاستقلال.

متى يُنهي الهلال تحضيراته ؟

وسوف يختتم الأزرق تحضيراته لمواجهة نادي الاستقلال في تمام السابعة والربع من مساء الغد الأحد بتوقيت السعودية.

بديل سلمان الفرج:

وقد يستقر جارديم على الدفع بـ محمد كنو وبجانبه ناصر الدوسري في منطقة خط الوسط المدافع لتعويض غياب كل من عبدالله عطيف وسلمان الفرج.

وكان عبدالله عطيف أُصيب في الركبة في مباراة السعودية وفيتنام ضمن مباريات الجولة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 وسيغيب لمدة تصل إلى 6 أسابيع.

وسيواجه الهلال، فريق الاستقلال بعد غد في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام المباراة على ملعب زعبيل بنادي الوصل الإماراتي.

وستكون مباراة استقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا، الفرصة الأخيرة لجارديم؛ لأنه في حال خسر الزعيم بطاقة التأهل لدور الثمانية آسيويًّا فستكون إقالته حاضرة.

يذكر أن فئات عريضة من جماهير الأزرق طالبت بإقالة جارديم رغم حصد الفريق لـ 7 نقاط من أصل 9 خلال أول 3 جولات من دوري المحترفين السعودي.

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