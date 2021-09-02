موعد تجديد عقد سعود عبدالحميد في الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن إدارة نادي الاتحاد حددت الموعد لحسم مصير اللاعب سعود عبدالحميد المدافع الأيمن بالفريق الكروي الأول لتجديد عقده.

وكان عبدالحميد صاحب الـ23 سنة، دخل الفترة الحرة مع العميد في أغسطس الماضي ويرغب النصر في التعاقد معه.

ماذا تنتظر إدارة الاتحاد ؟

وتنتظر إدارة الاتحاد نهاية مشاركة عبدالحميد مع المنتخب السعودي الأول في تصفيات آسيا المؤهلة لـ مونديال 2022 وذلك لبحث تجديد عقده مع العميد بحسب تأكيد الإعلامي الرياضي عادل الماس.

ومن المنتظر تجديد عقد عبدالحميد مع إدارة الاتحاد حتى صيف 2024.

سعود عبدالحميد متواجد مع المنتخب الأول:

وسيواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، منتخبي فيتنام وعُمان يومي 2 و7 سبتمبر في الفترة الحالية في أول جولتين من المرحلة الثالثة والأخيرة لتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022.

وكان سعود عبدالحميد شارك مع منتخب السعودية تحت 23 عامًا في دورة الألعاب الأولمبية التي أُقيمت يوليو الماضي في العاصمة اليابانية طوكيو.

ويحظى سعود باهتمام من أكثر من نادٍ سعودي، خاصة أنه يمتلك خبرات كبيرة ولا زال صغيرًا في السن، وسبق أن ارتبط اسمه بالانتقال إلى النادي الأهلي الراغب في تدعيم دفاعه، فيما أكدت تقارير مؤخرًا اهتمام الهلال والنصر بضمه.

يذكر أن نادي الاتحاد كان تعاقد مع المدرب الروماني كوزمين كونترا لتدريب الفريق الأول لموسم خلفًا للبرازيلي فابيو كاريلي.

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