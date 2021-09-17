موعد عرض مسلسل بربروس الحلقة الأولى

المواطن- متابعة

يتساءل الكثيرون من الجمهور العربي عن موعد عرض مسلسل بربروس وأبطاله، حيث ينتظرون عرض أول حلقات المسلسل الدرامي التاريخي، اليوم.

قصة مسلسل بربروس

ويتناول المسلسل حياة أول قبطان في الدولة العثمانية، خير الدين بربروس، وحروبه في عهد السلطان سليم الأول، وتشهد الحلقة الأولى من المسلسل أجواء من الإثارة والتشويق بالإضافة إلى عدد من المعارك الطاحنة التي سيخوضها عروج بربروس ضد هجوم الصليبين.

موعد عرض مسلسل بربروس

ويبدأ موعد العرض، مساء اليوم، وتصل مدة الحلقة الأولى إلى 120 دقيقة، ويُعرض على قناة TRT 1، بينما يعرض في اليوم التالي مترجمًا على عدد من القنوات العربية منها الفجر، واليرموك، التي ستذيع الحلقة الأولى من المسلسل يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء حسب توقيت مكة، وتعاد الحلقة يوم الأحد في تمام الساعة الـ 11 صباحًا.

أبطال مسلسل بربروس

المسلسل التاريخي من إخراج الأخوة تايلان، وسيناريو جنيد أيسان، أوزان أكسونغور، أوغوز أياز، وأولاش تونا استبه، وبطولة إنجين آلتان دوزياتان بطل مسلسل قيامة أرطغرل، ويغيت أوزشينر، وبيلين عقيل ألتان.

كابتن باربوسا في Pirates Of Caribbean

ظهر الكابتن هيكتور باربوسا كشخصية خيالية تنافس القبطان جاك سبارو في سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي Pirates Of Caribbean، وما لا يعرفه البعض، أن شخصيته مستوحاة من القبطان البحري العثماني بربروس.

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