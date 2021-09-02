موعد فتح التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية

المواطن - الرياض

تفاعلت هيئة تقويم التعليم مع استفسارات بشأن موعد فتح اختبارات الرخصة المهنية الجديدة.

وقالت الهيئة عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، اليوم الخميس إنه سيتم إشعار المتقدمين لاحقاً عند تحديد مواعيد التسجيل.

أهمية اختبار الرخصة المهنية:

ويأتي مشروع الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات ضمن مسؤولية الهيئة في إطار لائحة الوظائف التعليمية التي تم إصدارها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة التعليم والهيئة، وقد عقدت الفترة الأولى خلال الفترة من 23- 30 يناير 2021م، وقدم فيها الاختبارات التخصصية التي شملت 40 تخصصًا تدريسيًّا، والفترة الثانية ستكون لـ (الاختبار التربوي العام) وذلك خلال الفترة من 20- 25/ 3/ 2021م.

أهداف اختبار الرخصة المهنية:

ويهدف اختبار الرخصة المهنية إلى الارتقاء بالعملية التعليمية، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030م في رفع جودة التعليم العام وكفايته، كما تعدُ الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات وثيقة تصدرها الهيئة وفق معايير وضوابط محددة، يكون الحاصل عليها مؤهلًا لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات معينة ومدة زمنية محددة.

كما يعد اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية أحد متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم؛ اجتياز اختبارات الرخصة التي بُنِيت لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، حيث يتكون الاختبار من قسمين؛ الأول الاختبار التربوي العام، والثاني الاختبار التخصصي.

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