موعد مباراة المنتخب السعودي المقبلة بالتصفيات

المواطن - محمد سمعه

سيكون يوم الثلاثاء المقبل موعد مباراة المنتخب السعودي ضد المنتخب العماني، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

توقيت مباراة المنتخب السعودي أمام عمان

وستنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” مجمع السلطان قابوس الرياضي” في عُمان.

ويسعى الأخضر إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي والوصول إلى النقطة السادسة للبقاء في صدارة المجموعة الثانية.

ملخص مباراة السعودية ضد فيتنام

وكان الأخضر حقق فوزًا مهمًا مساء اليوم الخميس على المنتخب الفيتنامي بثلاثية لهدف في الجولة الأولى.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم منتخب فيتنام بهدف دون رد سجله اللاعب كوانج هاي بالدقيقة الـ3، ثم أهدر فهد المولد وسلمان الفرج فرصتين تهديفيتين قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أضاف الأخضر 3 أهداف عبر كل من سالم الدوسري وياسر الشهراني وصالح الشهري في الدقائق الـ55 والـ68 والـ80 ليحقق الأخضر فوزًا مهمًا في بداية مشواره بالتصفيات.

جدير بالذكر أن مباراة المنتخب السعودي ضد فيتنام، كانت شهدت طرد لاعب منتخب فيتنام تان هونج بالدقيقة الـ54 وذلك قبل تسجيل سالم الدوسري الهدف الأول للمنتخب السعودي.

وكان منتخب عُمان تفوق على المنتخب الياباني بهدف دون مقابل سجله اللاعب عصام الصبحي بالدقيقة الـ88 وذلك قبل مواجهة المنتخب السعودي.

يذكر أن مباراة المنتخب السعودي ضد فيتنام كانت أُقيمت على ملعب مرسول بارك في الرياض.

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