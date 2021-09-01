موعد مباراة المنتخب السعودي ضد فيتنام والقناة الناقلة

المواطن - محمد سمعه

سيخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم غدًا الخميس، مباراة مهمة ضد المنتخب الفيتنامي رغم سهولتها من الناحية الفنية على الورق.

ويرغب الأخضر بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في تحقيق الفوز والنقاط الثلاث في أول جولة من المرحلة الأخيرة في تصفيات كأس العالم من أجل تسهيل المأمورية خلال المباريات المقبلة.

توقيت مباراة المنتخب السعودي:

وستُقام مباراة الأخضر ضد فيتنام في تمام الساعة التاسعة من مساء الغد الخميس على ملعب “مرسول بارك” في الرياض.

وكانت شركة الرياضة السعودية أعلنت أمس الثلاثاء عن أن مباريات الأخضر ستكون على قناة SSC7 بتقنية الصورة فائقة الدقة HD مجانًا داخل السعودية، وذلك عبر منصة شاهد وجهاز استقبال GOBX.

وأضاف البيان: “تأتي هذه الخطوة لإتاحة الفرصة أمام الجماهير السعودية لمتابعة مباريات منتخبها دعمًا لمسيرته المهمة والحاسمة في التصفيات نحو الوصول إلى مونديال 2022 للمرة السادسة في تاريخه”.

وتلفت قنوات SSC عناية جمهورها في السعودية أن تفعيل إشارة القناة عبر جهاز استقبال GOBX يتطلب شبك الجهاز بالإنترنت وإبقاءه متصلًا.

القائمة المستدعاة لمواجهتي فيتنام وعُمان:

وفي يوم 23 أغسطس الماضي، كشف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن قائمة المنتخب المكونة من 25 لاعبًا استعدادًا لـ مباراتي فيتنام وعُمان في تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

وجاءت القائمة مكونة من: “في حراسة المرمى كل من محمد العويس وزيد البواردي وفواز القرني ومحمد اليامي، في الدفاع كل من محمد خبراني وعبدالله مادو وعبدالإله العمري وعلي البليهي وسعود عبدالحميد ومحمد البريك وسلطان الغنام، ياسر الشهراني”.

وشملت القائمة كذلك “في خط الوسط كل من عبدالله عطيف، علي الحسن، عبدالإله المالكي، محمد كنو، علي الأسمري، سلمان الفرج، سامي النجعي، فهد المولد، عبدالرحمن غريب، سالم الدوسري، أيمن يحيى، عبدالله الحمدان، صالح الشهري”.

ويتواجد الأخضر في المجموعة الثانية بالمرحلة الأخيرة من تصفيات مونديال 2022 مع منتخبات الصين، فيتنام، اليابان، عمان، أستراليا.

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