موعد مباراة النصر ضد تراكتور والقنوات الناقلة

المواطن - محمد سمعه

سيخوض الفريق الكروي الأول بنادي النصر مساء الغد الثلاثاء، مباراة قوية ضد نادي تراكتور سازي الإيراني وذلك في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

توقيت مباراة النصر ضد تراكتور

وستنطلق المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب جاسم بن حمد في نادي السد في العاصمة القطرية الدوحة كما ستنقل على قناتي Diema Sport HD و SSC 7 HD.

وفي وقت سابق، أعلن نادي النصر مساء أول أمس السبت، عن إصابة المدافع عبدالإله العمري بكدمة قوية في عظمة الركبة، وذلك بعد مشاركته مؤخرًا مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مباراتي فيتنام وعمان في تصفيات كأس العالم 2022.

كدة قوية في الركبة لـ عبدالإله العمري

وكشف الحساب الرسمي للنادي عن أن أشعة الرنين المغناطيسي أظهرت إصابة العمري بكدمة قوية في عظمة الركبة، ليتأكد غيابه عن مباراة تراكتور.

وسيغيب عن المباراة ضد تراكتور كل من المدافعين علي لاجامي وعبدالله مادو والهداف المغربي عبدالرزاق حمدالله للإيقاف، والرابع هو غياب اللاعب عبدالمجيد الصليهم عن المباراة بسبب الإصابة، والخامس عبدالإله العمري بعد إصابته مؤخرًا أثناء تواجده مع المنتخب السعودي.

جدير بالذكر أن تراكتور كان أعلن الخميس الماضي عن استقالة مدربه الإيراني فراز كمالوند، وذلك قبل مواجهة العالمي مساء الثلاثاء في دوري أبطال آسيا.

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