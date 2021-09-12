موعد مباراة الهلال واستقلال طهران والقناة الناقلة

المواطن - محمد سمعه

يترقب جمهور الهلال غدًا الاثنين، مباراة فريقه في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا ضد فريق استقلال طهران الإيراني.

توقيت مباراة الهلال والقناة الناقلة

وسوف تنطلق المباراة في تمام الثامنة من مساء الغد بتوقيت السعودية على ملعب زعبيل بنادي الوصل في الإمارات، كما تُنقل المباراة على قناة SSC7 HD.

وسيعقد المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للفريق الكروي بـ الهلال، مؤتمرًا صحفيًّا اليوم الأحد، وذلك استعدادًا لمواجهة استقلال طهران.

وكشف الحساب الرسمي للزعيم عبر “تويتر” أن المدرب جارديم سيعقد مؤتمرًا صحفيًّا اليوم في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات للحديث عن تحضيرات الفريق لمواجهة الاستقلال.

وسوف يختتم الأزرق تحضيراته لمواجهة نادي الاستقلال في تمام السابعة والربع من مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية.

وكان الهلال تعادل مع نادي الباطن بدون أهداف في الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفرصة الأخيرة لـ جارديم

وستكون مباراة استقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا، الفرصة الأخيرة لجارديم؛ لأنه في حال خسر الزعيم بطاقة التأهل لدور الثمانية آسيويًّا فستكون إقالته حاضرة.

يذكر أن فئات عريضة من جماهير الأزرق طالبت بإقالة جارديم رغم حصد الفريق لـ 7 نقاط من أصل 9 خلال أول 3 جولات من دوري المحترفين السعودي.

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