تُستكمل غدًا الأربعاء مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال أوروبا بإقامة 8 مباريات.
توقيت مباريات الغد
وتُقام مباراتا ” أتالانتا الإيطالي ويونج بويز السويسري” و ” مالمو السويدي ضد زينيت سان بطرسبرج الروسي” في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة.
بينما تُقام مباريات ” مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد فياريال الإسباني”، ” يوفنتوس الإيطالي ضد تشيلسي الإنجليزي”، ” بايرن ميونخ الألماني ضد دينامو كييف الأوكراني” ، ” فولفسبورج الألماني ضد إشبيلية الإسباني” ، “بنفيكا البرتغالي ضد برشلونة الإسباني”، ” ليل الفرنسي ضد ريد بول سالزبورغ النمساوي” في تمام الساعة العاشرة من مساء الغد بتوقيت المملكة.
مجموعات دوري أبطال أوروبا
وجاءت المجموعة الأولى بعد قرعة دوري أبطال أوروبا مكونة من: “مانشستر سيتي الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي، لايبزيج الألماني كلوب بروج البلجيكي”.
المجموعة الثانية: “أتلتيكو مدريد الإسباني، ليفربول الإنجليزي، بورتو البرتغالي، ميلان الإيطالي”.
المجموعة الثالثة: “سبورتينج لشبونة البرتغالي، بوروسيا دورتموند الألماني، أياكس الهولندي، بيشكتاش التركي”.
المجموعة الرابعة: “إنتر ميلان الإيطالي، ريال مدريد الإسباني، شاختار دونيتسك الأوكراني، فريق شريف من مولدوفيا”.
المجموعة الخامسة: “بايرن ميونخ الألماني، برشلونة الإسباني، بنفيكا البرتغالي، دينامو كييف الأوكراني”.
المجموعة السادسة: “فياريال الإسباني، مانشستر يونايتد الإنجليزي، أتالانتا الإيطالي، يونج بويز السويسري”.
المجموعة السابعة: ” ليل الفرنسي، إشبيلية الإسباني، سالزبورغ النمساوي، فولفسبورج الألماني”.
المجموعة الثامنة: “تشيلسي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، زينيت الروسي، مالمو السويدي”.
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