تُستكمل غدًا الأربعاء مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال أوروبا بإقامة 8 مباريات.

توقيت مباريات الغد

وتُقام مباراتا ” أتالانتا الإيطالي ويونج بويز السويسري” و ” مالمو السويدي ضد زينيت سان بطرسبرج الروسي” في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة.

بينما تُقام مباريات ” مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد فياريال الإسباني”، ” يوفنتوس الإيطالي ضد تشيلسي الإنجليزي”، ” بايرن ميونخ الألماني ضد دينامو كييف الأوكراني” ، ” فولفسبورج الألماني ضد إشبيلية الإسباني” ، “بنفيكا البرتغالي ضد برشلونة الإسباني”، ” ليل الفرنسي ضد ريد بول سالزبورغ النمساوي” في تمام الساعة العاشرة من مساء الغد بتوقيت المملكة.

مجموعات دوري أبطال أوروبا

وجاءت المجموعة الأولى بعد قرعة دوري أبطال أوروبا مكونة من: “مانشستر سيتي الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي، لايبزيج الألماني كلوب بروج البلجيكي”.

المجموعة الثانية: “أتلتيكو مدريد الإسباني، ليفربول الإنجليزي، بورتو البرتغالي، ميلان الإيطالي”.

المجموعة الثالثة: “سبورتينج لشبونة البرتغالي، بوروسيا دورتموند الألماني، أياكس الهولندي، بيشكتاش التركي”.

المجموعة الرابعة: “إنتر ميلان الإيطالي، ريال مدريد الإسباني، شاختار دونيتسك الأوكراني، فريق شريف من مولدوفيا”.

المجموعة الخامسة: “بايرن ميونخ الألماني، برشلونة الإسباني، بنفيكا البرتغالي، دينامو كييف الأوكراني”.

المجموعة السادسة: “فياريال الإسباني، مانشستر يونايتد الإنجليزي، أتالانتا الإيطالي، يونج بويز السويسري”.

المجموعة السابعة: ” ليل الفرنسي، إشبيلية الإسباني، سالزبورغ النمساوي، فولفسبورج الألماني”.

المجموعة الثامنة: “تشيلسي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، زينيت الروسي، مالمو السويدي”.