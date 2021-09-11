موعد مباريات الغد في الدوري السعودي للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

تُستكمل مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين غدًا الأحد بإقامة 4 مباريات.

توقيت مباريات الأحد:

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الاتفاق والرائد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، اللقاء الثاني بين الباطن والفتح في تمام الساعة السابعة إلا ثلثًا مساءً، اللقاء الثالث بين التعاون والأهلي في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق مساءً.

وتُختتم مباريات الغد بلقاء بين الشباب والحزم في تمام الساعة الثامنة والنصف وخمس دقائق مساءً.

وأُسدل الستار، مساء اليوم السبت، على مباراتي افتتاح الجولة الرابعة في دوري محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الاتحاد على أبها، وفوز ضمك على الفيصلي.

وكان نادي الاتحاد هزم فريق أبها في الدوري السعودي للمحترفين بسداسية مقابل هدف، حيث أحرز للعميد كل من إيجور كورونادو ورومارينيو هدفين وفهد المولد وهارون كمارا وحمدان الشمراني، بينما سجل لـ أبها اللاعب التونسي سعد بقير.

بينما فاز ضمك على الفيصلي بثنائية دون رد، أحرزها كل من إيميليو زيلايا والعربي هلال سوداني.

ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباراتي السبت:

ويتواجد الاتحاد، في صدارة الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، يليه كل من الفيحاء والهلال وضمك في المراكز من الثاني إلى الرابع برصيد 7 نقاط، أما النصر والرائد خامسًا وسادسًا برصيد ست نقاط.

أما نادي الاتفاق فيتواجد بالمركز السابع في دوري محمد بن سلمان برصيد خمس نقاط، ويليه كل من الفتح والباطن والفيصلي وأبها في المراكز من الثامن حتى الحادي عشر برصيد 4 نقاط لكل فريق.

أما ناديا الأهلي والحزم فيحتلان المركزين الـ12 والـ13 برصيد 3 نقاط ونقطتين على الترتيب، أما أندية التعاون والشباب والطائي فتتواجد في المراكز 14 إلى 16 برصيد نقطة لـ التعاون والشباب وبلا أي نقاط لفريق الطائي.

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