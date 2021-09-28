كشف المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تشكيلة فريقه لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا الليلة.

تشكيل باريس سان جيرمان ومان سيتي:

وجاء تشكيل الفريق الباريسي مكونًا من: “دوناروما في حراسة المرمى، حكيمي، ماركينيوس، كيمبيمبي، نونو مينديش، هيريرا، جايي، فيراتي، نيمار، ميسي، كيليان مبابي”.

أما الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي فكشف عن تشكيل السيتزنس الذي جاء مكونًا من: “إيدرسون في حراسة المرمى، ووكر، دياز، لابورتي، كانسيلو، رودريغو، بيرناردو، دي بروين، محرز، سترلينج، جريليش”.

وكان باريس سان جيرمان تعادل مع فريق كلوب بروج البلجيكي في الجولة الأولى من دور المجموعات، بينما فاز مانشستر سيتي على نادي لايبزيج الألماني بسداسية مقابل ثلاثة أهداف في الجولة الأولى.

يذكر أن الفريقان التقيا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، حيث تأهل مانشستر سيتي بعد فوزه ذهابًا وإيابًا على باريس سان جيرمان بنتيجة رباعية مقابل هدف في مجموع المباراتين.

موعد مباريات الغد في دوري أبطال أوروبا:

وتُقام مباراتا ”أتالانتا الإيطالي ويونج بويز السويسري” و”مالمو السويدي ضد زينيت سان بطرسبرج الروسي” في تمام الساعة الثامنة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة غدًا الأربعاء.

بينما تُقام مباريات ”مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد فياريال الإسباني”، ”وفنتوس الإيطالي ضد تشيلسي الإنجليزي”، ”بايرن ميونخ الألماني ضد دينامو كييف الأوكراني”، ”فولفسبورج الألماني ضد إشبيلية الإسباني”، “بنفيكا البرتغالي ضد برشلونة الإسباني”، ”ليل الفرنسي ضد ريد بول سالزبورغ النمساوي” في تمام الساعة العاشرة من مساء الغد بتوقيت المملكة.