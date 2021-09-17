مينيز يسعى لتصحيح الأخطاء قبل كلاسيكو الاتحاد

المواطن ـ إسلام البشبيشي

حرص المدير الفني لنادي النصر، المدرب البرازيلي مانو مينيز، على الاجتماع مع لاعبيه قبل المواجهة المرتقبة أمام نظيره الاتحاد.

وناقش مينيز مع لاعبي النصر جميع الملاحظات الفنية، التي دوّنها خلال مواجهة تراكتور الإيراني في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، مشددًا على أهمية مباراة الاتحاد.

مينيز يرغب في محو أخطاء الماضي:

وجاءت هذه المناقشة حرصًا من المدرب مينيز على تصحيح أخطائه، بالإضافة إلى تدريب اللاعبين على تعليماته الفنية الجديدة، لتحسين أداء الفريق وتحقيق النتائج الإيجابية بعد الضغوطات الجماهيرية التي كان تعرض لها مؤخرًا وطالبت فئات عريضة من جماهير العالمي بإقالته.

وعلى الرغم من قيادة مينيز لأصفر العاصمة للعبور إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال آسيا بعد إقصاء نادي تراكتور الإيراني، لكن الجماهير لم تكن راضية على أداء الفريق رغم الفوز بهدف دون مقابل.

أنسيلمو جاهز لـ الاتحاد:

وفي نفس الوقت، يُفكر مينيز في الدفع باللاعب البرازيلي أنسيلمو للمشاركة مع النصر ضد الاتحاد بالجولة الخامسة دوريًّا.

وكان مدرب العالمي قرر استبعاد لاعب نادي الوحدة السابق من القائمة الآسيوية للعالمي؛ بسبب عدم الجاهزية الفنية والبدنية.

ولكن الصورة التي نشرها نجم النصر عبر خاصية Story في حسابه في الإنستجرام، تؤكد على جاهزيته الفنية والبدنية لمواجهة نادي الاتحاد، وذلك بعد أن فقد الكثير من وزنه استعدادًا للمشاركة مع العالمي.

وسوف تُقام مباراة النصر والاتحاد على ملعب مرسول بارك في الرياض غدًا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

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