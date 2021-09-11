مَن سيربح المليون يجمع نجوم العالم العربي في حلقة خاصة

المواطن - الرياض

احتفالًا بالذكرى الثلاثين لتأسيس “مجموعة MBC”، أطلّت كوكبة من نجوم الفن في العالم العربي ضمن حلقة خاصة من “مَن سيربح المليون” مع الإعلامي جورج قرداحي، جرى تصويرها في مدينة لشبونة البرتغالية مساء الأربعاء ٨ سبتمبر، بمشاركة وحضور أبرز وجوه MBC وإعلامييها على مدى ثلاثة عقود، إلى جانب حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب وعددٍ من المدعوّين.

نجوم العرب:

هكذا خاض كل مِن ناصر القصبي، ويسرا، وأمينة خليل، وآسر ياسين، وسمية الخشاب، وظافر العابدين، وريم العبدالله، وباسل خياط مسابقة المليون بكل تفاصيلها وشروطها وقوانينها، معتمدين على معلوماتهم العامة تارةً، ومستعينين بـ”صديق” طورًا، و”تصويت جمهور” الحضور من وجوه المجموعة وإعلامييها وأهل الصحافة والإعلام كلّما دعت الحاجة.

أجواء حماسية:

ووسط أجواء حماسية ملؤها التشويق والترفيه والحنين إلى الماضي وإنجازاته والاعتزاز بالحاضر وريادته، شهدت السجادة الحمراء قُبَيل بدء الحلقة مرور نجوم العالم العربي المشاركين، إلى جانب إعلاميي “مجموعة MBC” وأبرز وجوهها القدماء والحاليين. كل ذلك أمام عدسات أهل الصحافة والإعلام ومداخلاتهم، حيث أطلّت بعض أبرز وجوه المجموعة من الرعيل الأول والمخضرمين الذين ما زالت مكانتهم محفوظةً بين عائلتهم في MBC وكذلك في قلوب الجمهور العربي الكبير الذي تابعهم بشوق ومحبة منذ إطلاق قناة MBC1 في عام 1991، ولغاية اليوم.

الجدير بالذكر أن هذه الحلقة الخاصة مِن “مَن سيربح المليون” ستُعرض على قنوات MBC ومنابرها في 18 سبتمبر، بما في ذلك مراسم السجادة الحمراء ودخول النجوم والإعلاميين والمدعوّين، مرورًا بوقائع الحلقة ووصولًا إلى ختامها.

WWTBAM MBC, Moita

WWTBAM MBC, Moita

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